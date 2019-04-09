Конфликт на рынке "Барабашово". Чья провокация?

Противостояние с использованием огнетушителей и слезоточивого газа на рынке "Барабашово". Активисты-предприниматели обвиняют руководство торгового центра в провокациях. Представители концерна АВЭК, в свою очередь настаивают, что это была подготовленная ​​силовая провокация радикально настроенных активистов.

Накануне в некоторых торговых рядах на рынке «Барабашово» было жарко. С одной стороны - люди в медицинских масках, с другой - в защитной экипировке. В ход пошел слезоточивый газ и химическая смесь из огнетушителей. Сегодня активисты собрали пресс-конференцию, на которой стали жаловаться, что их избили представители силовых структур торгового центра «Барабашово».

Игорь Блохин, предприниматель рынка «Барабашово»:

Они были готовы применить спецзасобы. Огнетушители. В частности, меня сбили. Шесть человек напали. Стали меня носковать. То есть это специально было сделано. Они готовы были встретить нас.

А вот в концерне "АВЭК" настаивают, что это, наоборот, была провокация радикально настроенной инициативной группы предпринимателей, которую не поддерживает подавляющее большинство тех, кто работает на «Барабашово».

Сергей Зайцев, пресс-секретарь концерна "АВЭК":

Вчерашняя ситуация - это попытка спровоцировать силовое противостояние, которая была организована представителями так называемых инициативных групп. Это спровоцированная и срежессированная, хорошо срежисированная попытка. Как появились люди в медицинских масках, которые выступали со стороны предпринимателей. Почему заранее были подвезены машины с водой в пластиковых бутылках.

Сергей Зайцев говорит, он и сам пострадал от слезоточивого газа во время конфликта. Причем, по его мнению, вред ему было нанесен целенаправленно.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь концерна "АВЭК":

Тот балончик, который выплеснули мне в лицо, поверьте мне, там четко нацелили и, поверьте мне, что те люди, которые выплескивали, знали, что я сотрудник торгового центра и делали это сознательно.

Сергей Зайцев настаивает, что сотрудники торгового центра действовали исключительно в правовом поле. В пресс-службе полиции сообщили, что есть обращенич по которым открыты производства по статье "хулиганство".