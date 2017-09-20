Конфликт в центре Харькова: полицейский чуть не украл ребенка

Опознался так, что чуть не украл ребенка. В центре города произошла весьма курьезная ситуация, которая спровоцировала конфликт между харьковским полицейским и сотрудником театра оперы и балеты.

Своего 12 летнего сына Симеона, рассказывает Евгений Голубятников, он оставил буквально на несколько минут. И не где-нибудь, а в самом центре Харькова, около служебного входа в театр оперы и балета, где он играет в оркестре. Возвращаясь, он еще в окно увидел как неизвестный мужчина тащит куда-то его сопротивляющегося ребенка. Евгений бросился спасать сына, в прямом смысле слова, перепрыгнув через турникет на входе. Его удивлению не было предела, когда "похититель" предъявил ему удостоверение сотрудника одного из райотделов полиции.

Евгений Голубятников

Ребенок просто сказал мне, что он ждал меня на ступеньках. К нему подошел вот этот человек и спросил что он делает кого ждет. Ну я жду папу, так как оно и было и на самом деле. Потом начал хватать за руки. Ребенок пытался дистанцироваться на безопасное расстояние, но не успел.

Кроме того, уверяет Евгений, даже осознав, что совершил ошибку, полицейский, продолжил общение в неподобающем тоне с использованием нецензурной лексики. В присутствии ребенка. Это стало последней каплей, говорит Евгений и он обратился в полицию и прокуратуру для оценки действий сотрудника правоохранительных органов.

Евгений Голубятников Приехал наряд полиции, я написал заявление в полицию, потом написал заявление в прокуратуру. Ездили и оформили заключение судмедэкспертизы. У ребенка разорвана рубашка, одежда разорвана и гематома на боку, на руке. вырывался держали, просто крепко держали

Плюс ко всему мальчик испытал серьезный стресс - говорит его отец. В отделе коммуникаций облуправления Нацполиции от каких-либо комментариев на камеру по этому инциденту отказались, но в телефонном разговоре подтвердили то, что у их сотрудника действительно была ориентировка на похожего ребенка, сбежавшего из дома. Его фотографии разместили и на официальной страничке Новобаварского отдела в Фейсбуке. Между тем, в прокуратуре Новостям АТН сообщили, мол, заявление от гражданина действительно поступило. Заявителю разъяснили разницу между уголовной и дисциплинарной ответственностью, и что в первом случае расследованием будет заниматься прокуратура, а во втором - полиция. Но заявитель написал, что требует "применить дисциплинарную ответственность". Поэтому это обращение было направлено в ГУНП для проведения внутреннего расследования. Его результат обещают огласить через месяц.