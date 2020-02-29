Конфликт в центре Харькова: полицейский с ожогом глаз доставлен в больницу

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта в Шевченковском районе. В результате происшествия пять человек доставили в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. С ожогом глаз в больнице оказались двое мужчин, один из которых работник полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области, установлено, что 29 февраля на улице Сумской, 36 общественной организацией проводился санкционированный митинг с участием около 7 человек. Охрану общественного порядка обеспечивали работники полиции. Около 12:30 неизвестные лица пытались сорвать митинг. В результате произошел конфликт, в ходе которого было распылено неизвестное вещество, вероятно, из газового баллончика. С ожогом глаз в больницу был доставлен полицейский, который осуществлял охрану порядка, и 27-летний мужчина, который раздавал газеты.

Лица, которые пытались сорвать митинг, доставлены в Шевченковский отдел полиции. Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.