Конфликт в Израиле - погиб мирный житель

05 мая 2019 г. 10:24
Источник: УНИАН
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Три человека погибли после обмена обстрелами между Израилем и боевиками в Секторе Газа. С обеих сторон всего было выпущено более 600 ракет.

Выпущенная с территории Палестины Ракета убила мирного жителя Израиля. Израильская полиция сообщает, что ракета поразила дом в городе Ашкелон. В то же время, в результате израильского удара погибли двое палестинских боевиков-исламистов.

Новый виток конфликта в регионе начался в пятницу. По информации армии Израиля, палестинский снайпер ранил двух израильских бойцов. Израиль в ответ нанес авиаудар, убив двух боевиков из исламистской группировки Хамас, контролирующей Сектор Газа. Палестинская сторона также заявила, что двое палестинских протестующих в тот же день были убиты на границе.

Напомним, 4 мая с территории сектора Газа по израильским поселениям было выпущено более 200 ракет. Большинство из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Два человека получили ранения, десятки тысяч людей эвакуировали в безопасную зону. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам боевиков в секторе Газа.

ЦАХАЛ сообщил о поражении 120 целей, уничтожении подземного тоннеля и ликвидации троих террористов. В операции в секторе Газа израильская армия задействовала танки и ударные вертолеты. Власти Израиля распорядились закрыть все переходы на границе с сектором Газа на неопределенное время.

 

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