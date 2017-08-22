Копы задержали пьяного водителя маршрутки и обвиняют в угоне автобуса

Автобус, который ехал зиг-загами и перескакивал с полосы на полосу, вызвал подозрение у прохожих. Они и вызвали патрульную полицию. Таким образом, накануне, был задержан водитель маршрутки, внутри которой находились пассажиры.

По словам инспектора управления патрульной полиции Харькова Карины Курбановой, по прибытию правоохранителей, подозреваемый вел себя неадекватно, нецензурно выражался, от него разило спиртным.

Карина Курбанова, инспектор УПП в г. Харькове

Коли патрульні прибули на місце події, виявили автобус 217-го маршруту, за кермом якого знаходився чоловік, дійсно, з ознаками алкогольного сп'яніння. А саме: в нього була нечітка мова. поведінка яка не відповідала обстановці, скажемо так, неадекватні рухи, заповільнені рухи, заповільнена мова.

После оформления постановления, копы связались с владельцами транспортного средства, добавляет Карина Курбанова.

Как выяснилось, автобус принадлежит ООО "Укравтотранс Плюс". Представители предприятия сообщили, что водитель без ведома руководства покинул автопарк.

В ходе этого на подозреваемого составили заявление за незаконное завладение транспортным средством. Однако, каким образом водитель, в состоянии алкогольного опьянения, смог покинуть автопарк, новостям АТН выяснить не удалось.

В свою очередь, руководство автотранспортного предприятия, в котором был угнан автобус, отказалось давать какие-либо комментарии по этому происшествию. Сейчас горе-водителем занимается следственный отдел.

Проишествие квалифицируют по статье 289 Уголовного кодекса Украины "незаконное завладение транспортным средством". Максимальная санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 20. 000 грн., либо лишение свободы сроком до пяти лет.