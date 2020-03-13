Коронавирус: как харьковчане относятся к всеукраинскому карантину

В Украине зафиксировали первую смерть от Covid-19. У 71-летней женщины из Житомирской области, которая накануне была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем коронавируса, диагностировали пневмонию. Сегодня утром у нее начал падать уровень кислорода в крови, поэтому врачи подключить ее к аппарату искусственного дыхания. Однако, спасли пенсионерку не удалось.

Сейчас под наблюдением медиков находятся ее родственники, с которыми женщина проживала, и люди, с которыми она контактировала.

Вместе с тем, в сети сегодня появилась информация о том, что в Краснограде госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус.

Однако, впоследствии, в Облздраве сообщили: у мужчины диагностировали грипп. Ему сделали соответствующий тест. Проверяли из-за симптомов – повышенной температуры и контакта с теми, кто вернулся из-за границы. Поэтому, пока людей, у которых подозревают коронавирус на Харьковщине - нет.

Как и по всей Украине в Харьковской области сегодня второй день карантина. Большинство людей решение ввести ограничения из-за коронавируса поддерживают.

Говорят: вместе с этим начали более внимательно относиться к своему здоровью я - больше гулять на свежем воздухе и чаще мыть руки.

Татьяна, харьковчанка

Наверное, нашему правительству, как-бы, виднее. И если ввели карантин, значит есть на то причины

Ксения, харьковчанка

Я считаю, что коронавирус - это опасная вещь, особенно для людей, которые в группе риска. Но деток, конечно, нужно защитить, поэтому гуляем на улице

Тамара, пенсионерка

Может быть, в какой-то степени, поможет. Я нормально отношусь. Контакты нужно рассредоточить, тогда может будет на какой-то процент меньше заболевших. Вот муж пошел, он любит поговорить, говорю: что не приставай к людям, не подходи близко мало ли что. Общайся только с тем, кого знаешь

Егор, харьковчанин

Честно говоря, такое впечатление, что 21 день многовато. Я вот учусь в институте и работаю, и как-то это дисбаланс вносит. Вот, я сегодня уже 10 км пешком находил. Оздоравливаюсь, нечем заниматься, в принципе, всё закрыто

Наталья - мама двух дочерей. С собой, когда идет с младшей на детскую площадку, всегда берет два антисептических раствора. Говорит, легче ухаживать во время карантина за меньшей, чем потом доганять школьную программу со старшей.

Наталья, мать двоих детей

У нас девятый класс, подготовка к ДПА. Она просто вся срывается из-за того, что дети будут три недели сидеть дома. Дистанционные занятия это не то, что в школе объяснит. Поэтому все придется объяснять самому и догонять подготовку

Меньше людей из-за карантина в городе не стало – харьковчане так же ходят на работу, ездят в общественном транспорте и гуляют на свежем воздухе. О том, что сегодня в Харькове закрылись школы и детские сады напоминает лишь большое количество детей в парках и на детских площадках.

Александра выбралась в город пока ее мама осталась ухаживать за детьми. У женщины их трое - двое школьников и двухлетний сын. Говорит: несмотря на то, что школьную программу будет догнать трудно - три недели пересидеть дома будет безопаснее.

Александра, мать троих детей

Бегают, гуляют, «сидят» в телефонах, но лучше бы они чем-то занимались. То есть, полезным. Они мне еще за неделю начали говорить, что - мам у нас карантин. Я говорю, что не будет карантина, но в итоге - он есть

На сегодня в мире подтверждено более 130 тысяч случаев заражения коронавируса Covid-19, выздоровело почти 80 тысяч. Умерло – 5 тысяч 88 человек.

В Украине - пока два официально подтвержденных случая коронавируса в Черновцах.