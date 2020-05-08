Коронавирус унес жизнь 81-летней харьковчанки: статистика заболеваемости от ХОГА

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19, сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
По его данным, новые случаи заболевания выявлены у жителей Харькова, Красноградского, Нововодолажского, Дергачевского и Харьковского районов.⠀
«Госпитализированы с COVID-19170 человек (из них 8 на кислородной поддержке (маске)), 238 на самоизоляции.
С подозрением на коронавирус госпитализированы 85 человек, 30 - на самоизоляции.
К сожалению, один человек умер - 81-летняя харьковчанка. Имела сопутствующие заболевания, в частности, сахарный диабет», - рассказал глава ХОГА.⠀
Также он отметил, что за последние сутки диагноз подтвержден еще у 13 медиков.
Так, за весь период регистрации в области зафиксировано 832 подозрения на COVID-19 (+38 за последние сутки), из них:
▪ 476 случаев подтверждены;
▪ 241 случай опровергнуты;
▪ 57 людей выздоровели;
▪ 11 человек умерли.