Коронавирус унес жизнь 81-летней харьковчанки: статистика заболеваемости от ХОГА

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19, сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По его данным, новые случаи заболевания выявлены у жителей Харькова, Красноградского, Нововодолажского, Дергачевского и Харьковского районов.⠀

«Госпитализированы с COVID-19170 человек (из них 8 на кислородной поддержке (маске)), 238 на самоизоляции.

С подозрением на коронавирус госпитализированы 85 человек, 30 - на самоизоляции.

К сожалению, один человек умер - 81-летняя харьковчанка. Имела сопутствующие заболевания, в частности, сахарный диабет», - рассказал глава ХОГА.⠀

Также он отметил, что за последние сутки диагноз подтвержден еще у 13 медиков.

Так, за весь период регистрации в области зафиксировано 832 подозрения на COVID-19 (+38 за последние сутки), из них:

▪ 476 случаев подтверждены;

▪ 241 случай опровергнуты;

▪ 57 людей выздоровели;

▪ 11 человек умерли.