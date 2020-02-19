Короткое замыкание электропроводки привело к пожару в одном из харьковских кафе

19 февраля 2020 г. 10:24
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Вчера, 18 февраля, в 21:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в кафе, что находится на улице Большая Кольцевая. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей огнем частично была охвачена крыша и внутренняя отделка здания кафе на площади около 150 кв.м. Людей там не было.
 
В 23:53 пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным причиной его возникновения является короткое замыкание электропроводки. Жертв и пострадавших нет.

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