Короткое замыкание электропроводки привело к пожару в одном из харьковских кафе

Вчера, 18 февраля, в 21:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в кафе, что находится на улице Большая Кольцевая. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей огнем частично была охвачена крыша и внутренняя отделка здания кафе на площади около 150 кв.м. Людей там не было.

В 23:53 пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным причиной его возникновения является короткое замыкание электропроводки. Жертв и пострадавших нет.