Кража в харьковской электричке: мужчина сорвал с пассажира золотую цепочку

Преступник в электропоезде сорвал золотую цепочку с шеи 34-летнего мужчины и скрылся. Однако через несколько минут сотрудники полиции нашли его.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, это произошло сегодня, 12 августа, в 11:30 в поселке Малая Даниловка Дергачевского района в электропоезде сообщением «Казачья Лопань-Харьков». Пострадавший запомнил приметы нападавшего и уже через несколько минут после совершения преступления по предоставленному описанию правоохранители обнаружили и задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний безработный житель города Дергачи, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

В ходе осмотра у мужчины изъято вещественное доказательство - цепочка потерпевшего.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.