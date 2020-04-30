Кража в харьковской "инфекционке": подробности от полиции

30 апреля 2020 г. 16:09
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Ранее сообщалось о том, что сегодня утром стало известно о краже, произошедшей в Харьковской областной инфекционной больнице №22.

Полиция устанавливает обстоятельства кражи.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 29 апреля в 16:29 в полицию от врача поступило сообщение о краже ноутбука из помещения областной инфекционной больницы, расположенной на проспекте Героев Сталинграда, 160.

По словам врача, вернувшись в кабинет, она обнаружила открытый замок и отсутствие ноутбука.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

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