Кража в харьковской "инфекционке": подробности от полиции

Ранее сообщалось о том, что сегодня утром стало известно о краже, произошедшей в Харьковской областной инфекционной больнице №22.

Полиция устанавливает обстоятельства кражи.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 29 апреля в 16:29 в полицию от врача поступило сообщение о краже ноутбука из помещения областной инфекционной больницы, расположенной на проспекте Героев Сталинграда, 160.

По словам врача, вернувшись в кабинет, она обнаружила открытый замок и отсутствие ноутбука.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.