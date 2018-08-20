Кровавая перестрелка в Харьковском горсовете. Убит полицейский, ранен охранник. Хроника событий

Первые выстрелы у двери горсовета Харькова прозвучали около часа в ночь на понедельник. Вооруженного мужчину, который стрелял в дверь мэрии, увидели водитель и пассажиры автомобиля «Шкода». Они ждали зеленый свет светофора, и в это время мужчина выстрелил и попал в колесо. Люди не пострадали, именно они и вызвали патрульную полицию, а стрелок зашел в здание мэрии.

Наталья Белокудря, журналист

Судячи з отворів від куль, стрілок поводив себе неадекватно: спочатку він погуляв по першому поверху, потім піднявся на другий поверх, шукав охоронців і спустився вниз. Там його вже очікували поліцейські

Полицейские, первыми прибывшие на вызов, увидели на первом этаже тяжелораненого охранника. Они попытались начать переговоры со стрелком

Олег Бех, начальник ГУ НП в харьковской области

На першому поверху знаходилась людина із зброєю в руках, патрульній поліцейський наказав скласти зброю і вийти з приміщення. На що особа почала рух в сторону поліцейського і почала стрільбу, і в результаті чого були отримані поранення поліцейським. При виході на вулицю і намагаючись піти в бік майдану Конституції , він був поранений іншим поліцейським і остався на місці

По словам Олега Беха, именно охранники мэрии открыли двери городского совета нападающему. Они решили, что кто-то бросает петарды, и вышли угомонить дебошира. А вместо него перед дверью стоял вооруженный неадекват.

Личность стрелка пока официально не названа. Предварительно известно, что он 59-го года рождения, не судим, не военный.

С места происшествия изъяли два пистолета, это были стартовые пистолеты, переделанные под боевые, также нашли гильзы, которые тоже были переработаны кустарным способом. Назначены тридцать экспертиз, следователи посекундно анализируют чрезвычайное происшествие

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области

Було вилучено п’ять магазинів від пістолетів, які три були споряджені, в двох патронів не знаходилось, на місці були знайдені 26 гільз, які направлені на експертизу

По словам главы полиции Харькова, в крови у фигуранта найдено более двух промилле алкоголя. Раненый стрелком патрульный - Дмитрий Кириенко - попал в больницу скорой помощи в состоянии клинической смерти и вскоре умер.

В полиции говорят, что благодаря действиям их сотрудников удалось избежать дальнейших жертв

Размик Оганисян, в.и.о. начальника УПП в Хар. обл.

Особа, яка здійснила напад збройний на Харківську будівлю мерії, мала достаню кількість набоїв, тому б жертв було набагато більше

Версий того, почему нападающий ворвался в мэрию среди ночи, в полиции несколько:

Сергей Чиж, начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области

Видвинуто ряд версій, це - вбивство, вчинене з хуліганських спонукань з невідомих причин, вбивство, вчинене з особистих неприязнень до міської ради або керівництва міської ради, або до охоронної структури, яка здійснювала охорону адмінбудинку

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области

Перше кримінальне провадження – це спричинення або намагання спричинити смерть двом та більше особам – вбивство, також замах на вбивство людей, які переміщувалися в автомобілі «Шкода», і 348-ма – посягання на життя представника поліції

Что касается охранника, который получил ранения, медики пока никаких прогнозов не делают, говорят, что оперировали пострадавшего всю ночь, его привезли в крайне тяжелом состоянии со сквозным ранением и повреждением внутренних органов:

Андрей Козаченко, заместитель главного врача по хирургии больницы неотложной скорой помощи

Тот пациент, который охранник горсовета - он в тяжелом состоянии сейчас находится в отделении интенсивной терапии, в политравме, состояние его по- прежнему тяжелое, он на искусственной вентиляции легких

В мэрии сейчас собирают средства на лечение охранника и сдают кровь.

По словам Юрия Сидоренко, у муниципальной охраны нет по инструкции табельного оружия, но сейчас, возможно, этот вопрос будет пересмотрен:

Юрий Сидоренко, директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковской мэрии

После того, что произошло, действительно встанет вопрос, чтобы пересмотреть условия охраны и как это должно происходить, и чем должны быть они оснащены – люди, которые охраняют горсовет

Организацию похорон патрульного полицейского Дмитрия Кириенко мэрия взяла на себя.

Также семье погибшего выделят помощь в размере 100 000 гривен.