"Кровавая пятница" для Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. В авиакатастрофе погибли 26 человек, 1 выжил

Первая информация после катастрофы АН-26Ш - на борту семь офицеров и 21 курсант Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба. Позже в оперативном штабе уточняют - одного курсанта не допустили к полетам, двое после падения выжили – им удалось выпрыгнуть из самолета. Местные жители вместе с полицией и военными сразу бросились на помощь.

Руслан Овчаренко, житель Чугуева:

В момент, когда я подъехал, парню уже оказывали помощь и они рассказали, что может есть выжившие, потому что они выпрыгивали с самолета.

Поисковая операция шла всю ночь, 22 человека погибли на месте, тела троих продолжали искать до утра. Двух выживших сразу доставили в разные больницы Харькова - в тяжелом состоянии курсанта с ожогами 90% тела - в больницу скорой неотложной помощи, второго пострадавшего - в военный госпиталь. Врачи не смогли спасти жизнь парня с ожогами, утром он скончался. Выживший курсант - Вячеслав Золочевский - поступил с множественными ушибами и сотрясением головного мозга, его состояние стабильное.

Эдуард Хорошун, начальник Военно-медицинского клинического центра северного региона:

Стан його розцінювався як середнього ступеня важкості в емоціональном перевантаженні, тому він спочатку був розташований в реанімаційному відділенні, зараз на ранок з покращенням також середньому ступені важкості переведений до самотинного відділення.

Маме Вячеслава - Ирине Золочевской – врачи сказали: сын родился в рубашке. Она всю ночь ездила по больницам в поисках сына, ее пустили на несколько минут, чтобы женщина убедилась, что ее сын живой.

Ирина Золочевская, мама курсанта Вячеслава Золочевского:

Ночью мне ничего не сказали, его повезли в операционную, потому что я увидела он весь в крови, он весь закрытый. Как дальше его состояние, я не знаю. Все ребята звонят, нужна ли помощь, всегда откликнемся поможем.

Римма Мхавила - мама одного из штурманов, который уже закончил учебу в университете Кожедуба. Сын был одним из лучших на курсе, хотел дальше продолжать карьеру, но погиб.

Римма Мхавила, мама погибшего курсанта:

Он на отлично закончил академию, академию имени Кожедуба, шутрман – соврешенно верно. Он хотел здесь работать - да хотел здесь работать, хотел служить на Украине и быть летчиком.

На место катастрофы в Чугуеве прибыл Президент Украины – Владимир Зеленский. Сразу по прилету он огласил, что 26 сентября в Украине оглашается Днем траура по погибшим, а также, что создана специальная комиссия по расследованию падения самолета и необходимо продумать механизм выдачи материальной помощи родственникам погибших.

Владимир Зеленский, Президент Украины:

Треба вже думати над дпомогою рідним, сім’ям загиблих хлопців, хлопців і екіпажу. Мої співчуття всім сім’ям загиблих льотчиків. Велика трагедія. Окремо будемо розслідувати, окремо говорили з головнокомандуючим, зараз я хочу отримати повний склад всієї техніки, яка і стан цієї техніки нашої.

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал предварительные причины падения самолета Ан-26. Он подчеркнул, за штурвалом сидел опытный пилот – инструктор, он знал аэродром, как свои пять пальцев. В день аварии борт сделал 6 взлетов и пять посадок, скорее всего, самолет зацепился крылом о землю.

Андрей Таран, министр обороны Украины:

Чорный ящик зараз знаходиться в літаку, після аналізу інформації, яка там записана, можна буде робити висновки. Зараз це наслідки. Що сталося причиною, сказати важко. Попредня оцінка фахівців з льтоної безпеки - що відбулась відмова якогось датчика в лівому двигуні.

В тоже время, следователи государственного бюро расследований рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 – от технической неисправности агрегатов летательного апарата до ненадлежащего технического обслуживания самолета и подготовки его к полету.