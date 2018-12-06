"Кровавая среда" в супермаркете возле метро "Киевская". Подробности нападения и стрельбы

Олег Гронь, начальник управления полиции охраны Харькова:

Он согласно статьи 46 Закона"О полиции",применил табельное огнестрельное оружие. Наш сотрудник сейчас находится в больнице, ему сделаны операции, состояние стабильное, но он находится в шоковом состоянии, но жизни,как сказали врачи, не угрожает.