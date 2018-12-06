"Кровавая среда" в супермаркете возле метро "Киевская". Подробности нападения и стрельбы

06 декабря 2018 г. 17:59
Автор: Наталья Белокудря
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Супермаркет «Рост» метро "Киевская" - половина десятого вечера. Охрана замечает молодого человека, который ходит по магазину и набирает продукты.
В молочном отделе подозреваемый взял такой товар как кефир. После чего он направился в сырный отдел.Там взял следующую продукцию. 
На кассе он заявил, что за продукты платить не собирается, у него нет денег. Вся покупка стоила бы примерно 140 гривен, рассказал директор супермаркета. Кассир вызвала охрану, те предложили разрешить конфликт в служебном помещении.
 
Владимир Лысенко, директор супермаркета:

Сотрудник охраны подошел, начал взаимодействовать с покупателем и вызвал сотрудника госохраны, который нес службу на териториии нашего супермаркета. Сотрудник госохраны подошел и попросил оплатить товар,и они проследовали в служебное помещение. Они остались вдвоем подозреваемый и сотрудник ГСО, как выяснилось позже, подозреваемый нанес два ножевых ранения сотруднику государственной службы охраны.

Развязка этого конфликта происходила уже за пределами супермаркета, у служебного входа, на парковке автомобилей. 
На відео видно, що з цього приміщення спочатку вибіг співробітник державної поліції охорони,а потім нападник. І ось там сталася стрілянина.
Как рассказал начальник управления полиции охраны в Харьковской области - Олег Гронь, их сотрудник совершил два выстрела в нападавшего. Его тяжело раненного, довезли до больницы, где он и умер. Сотрудник охраны живой, его спасал бронежилет, хотя мужчина получил ножевые поранення в голову и шею. Сейчас охранник в институте неотложной хирургии, ему уже сделали несколько операций.
 
Олег Гронь, начальник управления полиции охраны Харькова:
Он согласно статьи 46 Закона"О полиции",применил табельное огнестрельное оружие. Наш сотрудник сейчас находится в больнице, ему сделаны операции, состояние стабильное, но он находится в шоковом состоянии, но жизни,как сказали врачи, не угрожает.
По словам Олега Гроня, раненный сотрудник полиции охраны на службе уже пять лет. Следователи его еще не допрашивали, врачи пока запрещают общение. Свое служебное расследование - действовал охранник в пределах инструкций они обязательно проведут, параллельно инцидентом в супермаркете занимаются следователи. Все данные о событии уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. 

 

Видео: 

"Кровавая среда" в супермаркете возле метро "Киевская". Подробности нападения и стрельбы-06.11.18

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