"Кровавая среда" в супермаркете возле метро "Киевская". Подробности нападения и стрельбы

В молочном отделе подозреваемый взял такой товар как кефир. После чего он направился в сырный отдел.Там взял следующую продукцию.
Сотрудник охраны подошел, начал взаимодействовать с покупателем и вызвал сотрудника госохраны, который нес службу на териториии нашего супермаркета. Сотрудник госохраны подошел и попросил оплатить товар,и они проследовали в служебное помещение. Они остались вдвоем подозреваемый и сотрудник ГСО, как выяснилось позже, подозреваемый нанес два ножевых ранения сотруднику государственной службы охраны.
На відео видно, що з цього приміщення спочатку вибіг співробітник державної поліції охорони,а потім нападник. І ось там сталася стрілянина.
Он согласно статьи 46 Закона"О полиции",применил табельное огнестрельное оружие. Наш сотрудник сейчас находится в больнице, ему сделаны операции, состояние стабильное, но он находится в шоковом состоянии, но жизни,как сказали врачи, не угрожает.