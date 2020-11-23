Подробности кровавого ДТП на проспекте Ландау: пешеходу оторвало голову, полиция устанавливает личность погибшего

Сегодня в 14:50 на проспекте Льва Ландау, 58, автомобиль Mercedes-Benz E200 сбил мужчину: пострадавший скончался на месте.
По словам очевидцев, пешеходу буквально оторвало голову: в автомобиле было пробито лобовое стекло и серьезно поврежден капот.
В полиции сообщили подробности кровавого ДТП: 25-летний водитель Mercedes двигался со стороны Московского проспекта в направлении улицы Олимпийской.
По данным правоохранителей, пешеход перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходе движения автомобиля.
Пострадавший получил смертельную травму головы. Информация зарегистрирована в Немышлянском ОП.
Полиция устанавливает личность погибшего мужчины.
Комментарий: Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникаций ГУНП в Харьковской области