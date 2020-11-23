Подробности кровавого ДТП на проспекте Ландау: пешеходу оторвало голову, полиция устанавливает личность погибшего

23 ноября 2020 г. 19:55
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Сегодня в 14:50 на проспекте Льва Ландау, 58, автомобиль Mercedes-Benz E200 сбил мужчину: пострадавший скончался на месте.

По словам очевидцев, пешеходу буквально оторвало голову: в автомобиле было пробито лобовое стекло и серьезно поврежден капот.

В полиции сообщили подробности кровавого ДТП: 25-летний водитель Mercedes двигался со стороны Московского проспекта в направлении улицы Олимпийской.

По данным правоохранителей, пешеход перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходе движения автомобиля.

Пострадавший получил смертельную травму головы. Информация зарегистрирована в Немышлянском ОП.

Полиция устанавливает личность погибшего мужчины.

 

Комментарий: Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникаций ГУНП в Харьковской области

 

Видео: 

Поліція з’ясовує обставини аварії у Слобідському районі Харкова

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