Подробности кровавого ДТП на проспекте Ландау: пешеходу оторвало голову, полиция устанавливает личность погибшего

Сегодня в 14:50 на проспекте Льва Ландау, 58, автомобиль Mercedes-Benz E200 сбил мужчину: пострадавший скончался на месте.

По словам очевидцев, пешеходу буквально оторвало голову: в автомобиле было пробито лобовое стекло и серьезно поврежден капот.

В полиции сообщили подробности кровавого ДТП: 25-летний водитель Mercedes двигался со стороны Московского проспекта в направлении улицы Олимпийской.

По данным правоохранителей, пешеход перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходе движения автомобиля.

Пострадавший получил смертельную травму головы. Информация зарегистрирована в Немышлянском ОП.

Полиция устанавливает личность погибшего мужчины.

Комментарий: Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникаций ГУНП в Харьковской области