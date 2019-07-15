Кровавое убийство таксиста: злоумышленники осуждены почти на 15 лет

Приговором коллегии судей Киевского райсуда двух братьев признали виновными в разбойном нападении и убийстве таксиста.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, на момент совершения преступления младшему из злоумышленников только исполнилось 19 лет, он учился в харьковском вузе. В январе 2018 года к нему приехал погостить 22-летний двоюродный брат. Оба парня не работали и имели трудное материальное положение. «Улучшить» финансовое состояние решили разбоем.

Они разработали план, по которому должны были напасть на таксиста. Сообщники даже договорились о том, какие места займут в машине, чтобы водитель не мог оказать сопротивление. Потенциальную жертву выбирали на стоянке возле железнодорожного вокзала. Они попросили мужчину отвезти их в общежитие, а прибыв в конечный пункт, младший набросился на водителя с ножом и начал наносить многочисленные удары. Старший в это время бил мужчину кулаками.

От острой кровопотери потерпевший таксист скончался на месте. Нападавшие выбросили тело в овраг, расположенный неподалеку, авто спрятали за одним из общежитий.

Из машины забрали технику, 250 грн, личные документы жертвы и документы на авто. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

Обоим суд назначил наказание в виде 14 лет и 9 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.