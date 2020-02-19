Крупная авария на трассе Киев-Одесса: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

19 февраля 2020 г. 10:38
Источник: РБК-Украина
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На автодороге Киев-Одесса в результате столкновения грузовика и рейсового автобуса пострадали 18 человек. Как отмечают в пресс-службе ГСЧС, столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением "Одесса-Киев", в котором находилось 39 пассажиров и два водителя, и грузовой автомобиль Volvo.

В результате ДТП пострадали водитель и 17 пассажиров автобуса. По уточненной информации, на утро 8 граждан покинули лечебные заведения.

"Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

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