Крушение АН-26 под Чугуевом: двух командиров арестовали, Дроздова отпустили под обязательство

23 декабря 2020 г. 10:34
Источник: РБК-Украина
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Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения трем военным служебным лицам по делу авиакатастрофы АН-26. Командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова отпустили под личное обязательство. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Командира воинской части и руководителя полетами группы взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога. Их обоих подозревают в нарушении правил полетов, подготовки к ним и нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу.

Командующий Воздушных сил ВСУ подозревается в халатном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода.

Напомним, 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение самолет АН-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек.

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