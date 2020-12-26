Крушение АН-26 под Чугуевом: военные авиаторы выступили с открытым письмом в поддержку сослуживцев

Военнослужащие учебной авиационной бригады, которая дислоцируется в Чугуеве, обратились с открытым заявлением в следственные органы и в Киевский апелляционный суд с просьбой об изменении мер пресечения, которые были избраны Печерским судом Киева для бывшего командира воинской части Вячеслава Глазунова и руководителя полетов Александра Жука в деле о крушении самолета АН-26, что произошло в Харьковской области 25 сентября.

Сейчас оба военные летчики содержатся под стражей.

«В условиях продолжения вооруженной борьбы со страной-агрессором на востоке Украины ситуация, когда военнослужащего, исполнявшего свои служебные обязанности и способствующего установлению истинных причин катастрофы, приравнивают к открытому преступнику, не только негативно влияет на моральный и боевой дух отдельного военнослужащего или подразделения, но и подрывает авторитет Вооруженных сил Украины в целом», - сказано в заявлении.

Офицеры воинской части обращаются с просьбой изменить меры, которые были применены к их сослуживцам, на более мягкие.

Авторы заявления, которое подписали почти 200 военнослужащих авиационной бригады, поручились за своих товарищей и выразили готовность содействовать следствию, соблюдая все процедуры, предусмотренные законодательством.

К их заявлению присоединились также военнослужащие из других воинских частей, в частности, Миргорода и Ивано-Франковска.