Крушение эсминца ВМС США у побережья Японии: семь моряков пропали, один ранен

17 июня 2017 г. 13:07
Источник: УНИАН
34 просмотра

Семь членов экипажа пропали без вести, а один из них был ранен после столкновения американського эсминца с торговым судном у берегов Японии.

Об этом сообщила береговая охрана страны, передает 112.ua со ссылкой на АР.

Японский канал NHK показал кадры, на которых видно, что боевой корабль США принял удар в правый борт, в результате чего был поврежден корпус судна, в том числе ниже ватерлинии.

7-й флот США сказал на своей странице в Facebook, что он сотрудничает с береговой охраной Японии для проведения медицинской эвакуации моряка. Также представители флота добавили, что число травм все еще определяется. Как сообщалось ранее, эсминец США ВМС "Фицджеральд" столкнулся с торговым судном у побережья Японии.

"Фицджеральд" шел примерно в 56 милях к юго-западу от Йокосуки (Япония), и столкнулся с торговым судном примерно в 2:30 утра по местному времени.

Из сообщений СМИ известно, что судно принадлежит Филиппинам. К месту инцидента направляются другие боевые корабли Военно-морских сил США.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.