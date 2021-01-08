Крутое пике: на Московском проспекте ВАЗ упал на ж/д пути

Сегодня около 20:00 на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Лосевской с проезжей части вылетел ВАЗ 2106: автомобиль съехал со склона на железнодорожные пути.

Пострадавших в результате ДТП нет, сообщает пресс-служба УПП Харьковской области. По информации патрульных, водитель ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения (пункт 12.1 ПДД Украины).

Во время оформления ДТП полицейские заметили у водителя ВАЗ признаки алкогольного опьянения, также у него отсутствовали водительское удостоверение и страховой полис. От прохождения теста на алкоголь мужчина отказался.

На водителя ВАЗ были составлены протоколы по ст.124, ч.1 ст.130 и ч.1 ст.126 КуоАП.