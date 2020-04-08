Кто и по какой причине избил харьковских полицейских

В Харькове избили двух полицейских офицеров. Как сообщили в Национальной полиции, личности совершивших хулиганские действия в отношении двух работников одного из оперативных подразделений областного главка и нанесших им телесные повреждения, уже установлены.

Олег Максимович, заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области:

Слідчі органи встановили коло осіб, причетних до нападу на двох офіцерів харківської поліції. Зараз збираються докази щодо осіб які причетні до скоєння данного злочину. найближчим часом їм буде повідомлено про підозру про вчинення кримінального правопорушення. З місця події вилучені речові докази та призначено кілька судово-медичних експертиз. Крім того за фактом отримання тілесних ушкоджень працвниками поліції, а також за матеріалами які поширенні у соціальних мережах керівництвом головного управління Національної поліції в Харківській області призначено службове розслідування.

Расследование проводятся по статьям "хулиганство" и "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкции последней предусматривают максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет. Сейчас это вся официальная информация. Зато в социальных сетях это событие обсуждается слишком живо. Рассказывают, что конфликт произошел на дороге возле Центрального рынка. Автомобиль офицера полиции, якобы, задел машину, за рулем которой была девушка. Полицейский начал грубо общаться с водителем, размахивать удостоверением и даже требовать возместить ремонт его автомобиля. Девушка позвала на помощь своих знакомых. Они назвались членами общественной организации "Мы - харьковчане". В соцсетях пишут, что эта организация имеет отношение к уголовной группировке так называемых "залютинских", которую возглавляет авторитет по кличке "Князь". И когда правоохранители начали угрожать этим опасным "активистам", они просто побили полицейских. Сейчас, утверждают те же анонимные источники, подозреваемые скрываются. Сам "Князь" их действия, вроде бы не одобрил и защищать не стал. Для раскрытия этого дерзкого преступления создана специальная следственно-оперативная группа.