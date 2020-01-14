Куда продают асфальтобетонную смесь? Прокуратура подозревает начальника филиала одного из КП в растрате имущества

Незаконно торговал асфальтобетонной смесью. В растрате госимущества прокуратура подозревают начальника филиала одного из коммунальных предприятий Харькова, по их данным он якобы продавал асфальтобетонную смесь, полученную для ремонта дорог города сторонним лицам. Из-за такой криминальной схемы, предприятие обеднело на 116 000 гривен, рассказывает пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Оголошено про підозру за частиною другою та третьою статті 191-ї- це привласнення чужого майна службовою особою. Досудовим розслідуванням було встановлено, що посадовець здійснював продаж асфальтобетонної суміші стороннім особам.

Уже 16 января, по словам представителя облпрокуратуры, суд будет решать вопрос об отстранении начальника КП от занимаемой должности и выбирать ему меру пресечения. В горсовете никакой информации относительно того, какое это коммунальное предприятие не предоставили и вообще никак не прокомментировали ситуацию.

Кроме того, в ноябре прошлого года двум чиновникам горсовета - заместителю директора дорожно-хозяйственного департамента и начальнику отдела - следователи объявили подозрения и провели в их кабинетах обыски из-за махинаций с асфальтовой крошкой, так называемым гранулятом, который оставался после ремонта дорог. Тогда правоохранители выяснили, что чиновники вместе с предпринимателями придумали схему, за счет которой общине был нанесен ущерб на сумму более 5 млн гривен.

Схема, по данным следствия, работала целых три года, с 2016 года. Почти столько же понадобилось правоохранителям, чтобы дойти до стадии объявления подозрений. Сейчас по информации пресс-службы областной прокуратуры это дело находится на стадии досудебного следствия. Прокуратура просила отстранить данных чиновников от занимаемых должностей, впрочем, суд отказал.