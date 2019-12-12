Купянские угонщики не справились с ВАЗ и разбили машину об столб

12 декабря 2019 г. 11:04
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Нападение на жителя Купянска произошло 10 января около 8 утра: пострадавший сообщил в полицию, что его избили трое неизвестных и скрылись на его автомобиле ВАЗ 21099. Однако вскоре угонщики попали в ДТП, после чего двое из них были задержаны.

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области рассказали: злоумышленник, управлявший похищенным авто, не справился с управлением и врезался в столб. Угонщики скрылись с места ДТП, прихватив лежавшую в салоне сумку с радиодеталями и серебром весом около 700 граммов.

Сотрудникам полиции удалось задержать 23-х и 24-летних местных жителей, причастных к совершению нападения. Дома у задержанных были изъяты вещественные доказательства. Личность третьего нападавшего устанавливается.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.185 (кража) УК Украины.

 

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