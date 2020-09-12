Курил в постели: в горящем доме обнаружили труп пенсионера

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели 78-летнего мужчины, тело которого они обнаружили после тушения пожара в доме.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, вечером 11 сентября в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в городе Южное произошло возгорание частного дома.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. После тушения пожара правоохранители обнаружили тело хозяина дома. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное курение в постели. Из слов родственников стало известно, что мужчина жил один и имел инвалидность.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».