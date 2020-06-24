Курорт Буковель оказался под водой

24 июня 2020 г. 11:08
Источник: ZN.UA
9 просмотров

Из-за мощного паводка в Ивано-Франковской области десятки населенных пунктов, а вместе с ними и курорт Буковель, затопило. Пользователи соцсетей публикуют видео, на которых хорошо видно, как вода разрушает дороги, в том числе и центральную, которая ведет к горнолыжному курорту.

Дорога к курорту разрушена в двух местах, оползни произошли между Яремче и Микуличином.

Также река подмыла дорогу в Татарове. Затем оползень развился в Микуличине, на Буковель полностью разрушены несколько поездов.

Напомним, в Ивано-Франковской области 20 и 21 июня прошли ливневые дожди с градом, из-за чего в горных реках поднялся уровень воды. Это привело к повреждениям ряда инфраструктурных объектов.

Видео: 

Гірськолижний курорт Буковель затопило

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53