Лесные пожары в Австралии: число погибших возросло до 27 человек

Лесные пожары в Австралии унесли жизни уже 27 человек. В штате Виктория 11 января погиб еще один пожарный. Об этом сообщает информационное агентство DW.
"Число погибших в результате пожаров в Австралии достигло, по меньшей мере, 27 человек", - говорится в сообщении.
Между тем изменение погодных условий в стране позволило пожарным немного отдохнуть.
Отмечается, что в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс снизилась температура воздуха, стихия ветра и прошли дожди, что снизило интенсивность пожаров.
Ранее сообщалось, что Украина готова направить в Австралию, которую охватили масштабные лесные пожары, около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
Напомним, что в Австралии продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь также уничтожил более миллиарда животных.
По всей стране горят почти 200 пожаров, но наибольшее внимание уделяют пожарам в Новом Южном Уэльсе.
Огонь разрушил более 1200 домов и выпалил миллионы гектаров земли.