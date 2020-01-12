Лесные пожары в Австралии: число погибших возросло до 27 человек

12 января 2020 г. 17:00
Источник: 112.ua
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Лесные пожары в Австралии унесли жизни уже 27 человек. В штате Виктория 11 января погиб еще один пожарный. Об этом сообщает информационное агентство DW.

"Число погибших в результате пожаров в Австралии достигло, по меньшей мере, 27 человек", - говорится в сообщении.

Между тем изменение погодных условий в стране позволило пожарным немного отдохнуть.

Отмечается, что в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс снизилась температура воздуха, стихия ветра и прошли дожди, что снизило интенсивность пожаров.

Ранее сообщалось, что Украина готова направить в Австралию, которую охватили масштабные лесные пожары, около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Напомним, что в Австралии продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь также уничтожил более миллиарда животных.

По всей стране горят почти 200 пожаров, но наибольшее внимание уделяют пожарам в Новом Южном Уэльсе.

Огонь разрушил более 1200 домов и выпалил миллионы гектаров земли.

 

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