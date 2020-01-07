Лесные пожары в Австралии: дым достиг Чили и Аргентины - метеорологи

07 января 2020 г. 11:44
Источник: Интерфакс-Украина
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Дым от лесных пожаров в Австралии, охвативших страну с ноября прошлого года, достиг Чили и Аргентины.

Об этом сообщила чилийская метеослужба MeteoChile в Twitter.

На спутниковых кадрах дым виден над южной и центральной частями Чили.

Как сообщили в метеорологическом управлении страны, жители не ощущают запаха гари, так как дым находится на большой высоте, передает телеканал T13 Móvil.

Национальная метеорологическая служба Аргентины подтвердила информацию о поступлении дыма на данную территорию.

 

Напомним, лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года.

К тушению привлекли около 3 тысяч военных.

Согласно последним данным, в огне погибли 24 человека, а также по меньшей мере 350 коал.

На устранение последствий стихийного бедствия власти Австралии выделят около $1,4 млрд.

 

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