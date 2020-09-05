Лесные пожары в Двуречанском районе: открытого огня не наблюдается

По состоянию на 8 часов часов утра 5 сентября в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района Харьковской области, где накануне был локализован пожар, открытый огня не наблюдается. Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 5 сентября открытый огонь не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что 4 сентября в 13 час. 17 мин. пожар в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района, который вспыхнул 2 сентября, локализован. Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара).

К ликвидации пожара привлекались 205 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8, который 4 сентября осуществил 12 сбросов воды (24 т).

Как сообщалось, на Харьковщине 2 сентября вблизи села Воробьевка Двуречанского района вспыхнул пожар в лесном массиве, который уничтожил не менее, чем 22 дома. Отселены 33 человека.