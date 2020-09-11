Лесные пожары в США: более двух десятков человек погибли

Лесные пожары, охватившие более 12 штатов на западе США, стали причиной гибели 23 человек. Об этом сообщило издание USA Today.

Власти штата Орегона сообщили об эвакуации более 500 тысяч жителей из-за пожаров.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, что в результате пожаров выжжено более 1,375 млн га лесов.

Снимки с американских космических спутников свидетельствуют, что уже 8 сентября дымом от пожаров заволокло почти все западное побережье страны. Температура у поверхности в некоторых местах превышала 191°С.

В Калифорнии из-за дыма от пожаров небо окрасилось в оранжевый цвет, а в штате Орегон из-за бушующего пламени стало кроваво-красным.

Напомним, на 8 сентября пожары в Калифорнии охватили 809 000 гектаров. Это самая большая площадь за всю историю наблюдений.