Lexus VS трамвай - авария на Московском проспекте

Сегодня около 10-30 на Московском проспекте-28 столкнулись Lexus RX 350 и трамвай, двигавшийся в направлении площади Героев Небесной Сотни. Кроссовер ехал в сторону Харьковской набережной.

Об аварии сообщают в соцсетях. По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет. Движение транспорта в обоих направлениях было затруднено.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, информации об обстоятельствах данного ДТП у патрульных нет, так как участники по факту ДТП в полицию не обращались.