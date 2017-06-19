Lexus VS трамвай - авария на Московском проспекте

19 июня 2017 г. 12:49
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Сегодня около 10-30 на Московском проспекте-28 столкнулись Lexus RX 350 и трамвай, двигавшийся в направлении площади Героев Небесной Сотни. Кроссовер ехал в сторону Харьковской набережной.

Об аварии сообщают в соцсетях. По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет. Движение транспорта в обоих направлениях было затруднено.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, информации об обстоятельствах данного ДТП у патрульных нет, так как участники по факту ДТП в полицию не обращались.

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