Ликвидация масштабных пожаров на Харьковщине: открытого огня нет, продолжают тушить очаги тления - ГСЧС

В Двуречанском районе Харьковщины по состоянию на 7 часов утра 4 сентября в очаге пожаров открытого огня нет, проводится догашивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

Об этом сообщается в оперативной сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области по пожарам в экосистемах на территории Харьковщины.

К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС - 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено ​​73 сброса (254 тонны воды).

На месте пожара работает оперативный штаб, пункт управления, психологи ГСЧС.

В Чугуевском районе по состоянию на 7:00 4 сентября продолжается тушение пожара в лесном массиве вблизи с. Клугино-Башкировка.

Открытого огня также не наблюдается, проводится догашивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

«К тушению привлечены 7 человек и 2 единицы техники лесхоза, 15 человек личного состава и 1 единица техники ВСУ», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, 2 сентября вблизи с. Горобьевка Двуречанского района возник пожар в лесном массиве. Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га (из них 100 га - верховой пожар). Также вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета на территории Новомосковского лесничества 2 сентября произошло возгорание лесной подстилки на площади около 10 га.

В результате пожаров в селе Горобьевка огонь уничтожил 22 жилых дома, отселены 33 человека, кроме того, из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.