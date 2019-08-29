Лобовое столкновение автомобилей на Салтовке: подробности

Накануне около одиннадцати вечера на перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Бучмы не поделили дорогу автомобили Daewoo и Volkswagen. На обочине проезжей части до сих пор находятся детали от автомобилей.

В результате столкновения медики госпитализировали обоих водителей.

В патрульной полиции говорят: сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Московском районе города поступило к ним примерно в 22:30. За рулем автомобилей Daewoo и Volkswagen находились 30-летние мужчины. Их, по информации полицейских, после осмотра в больнице уже отпустили.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. На этом перекрестке, по словам местных, аварийные столкновения уже стали привычным делом.

Иван работает в магазине рядом с местом, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Рассказывает: водители здесь ездят довольно быстро и часто не соблюдают правила дорожного движения.

Иван, продавец в цветочном магазине

Периодически я просто подъезжаю на работу, смотрю - стёкла, пластмасса на перекрестке разбросаны. То есть, скажем так, не вникал, с какой периодичностью, но мне кажется, раз в месяц - по-любому

О том, кто этой ночью нарушил правила дорожного движения, что в результате повлекло лобовое столкновение, в полиции пока не говорят. Во всех обстоятельствах ДТП разбираются следователи Московского отдела полиции.