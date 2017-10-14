Лобовое столкновение на Краснодарской - один из водителей был нетрезв

Сегодня утром около 6-20 на улице Краснодарской-171Б столкнулись Mercedes-Benz и Hyundai Accent.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с микроавтобусом.

Медпомощь участникам ДТП не потребовалась. Во время оформления патрульные заметили у водителя легковушки признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере - 1.87 промилле.

На 42-летнего водителя автомобиля Hyundai патрульные составили протоколы по ст. 124 и ст.130 КУоАП.