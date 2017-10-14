Лобовое столкновение на Краснодарской - один из водителей был нетрезв

14 октября 2017 г. 9:19
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Сегодня утром около 6-20 на улице Краснодарской-171Б столкнулись Mercedes-Benz и Hyundai Accent. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с микроавтобусом. 

Медпомощь участникам ДТП не потребовалась. Во время оформления патрульные заметили у водителя легковушки признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере - 1.87 промилле. 

На 42-летнего водителя автомобиля Hyundai патрульные составили протоколы по ст. 124 и ст.130 КУоАП. 

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