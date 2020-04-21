Лобовое столкновение на проспекте Независимости. Водитель Audi рассказал, как произошла авария

21 апреля 2020 г. 20:35
Автор: Алина Тюхай
144 просмотра

Ну, переда нет. Я думаю, что тут мало что можно рассказать. Переда нет полностью. Вот, ну, всё. И буду судиться и добиваться справедливости. 

Кирилл осматривает свою разбитую Audi, за которую отдал 25000 долларов. Сколько придется выложить за ремонт, и есть ли вообще шанс восстановить машину - понятия не имеет. Этим утром говорит в машине по проспекту Независимости ехал сам и хоть за рулем всего год, уверяет ни разу не попадал в ДТП, потому что старается ездить осторожно. Впрочем в этот раз мужчину не уберегла даже привычная осторожность.

Кирил, водитель Audi A3

Я ехал по вот этой полосе получается 60 км максимум. Вот по вот этой выскакивает вот эта машина сразу на меня. Здесь в метре от меня, я вообще не знаю как так получилось, что я целый. И лобовое столкновение страшное, вот всей машины, нет половины. 

У Кирилла побитое лицо и кружится голова, его уже осмотрели врачи скорой помощи. Уверен - отделался царапинами и шишками только благодаря подушке безопасности хорошего немецкого автомобиля. По словам очевидцев спровоцировали аварию красные “Жигули”, именно из-за них “Рено” и выехал на встречную полосу где собственно и врезался в “Audi” Кирилла. Впрочем, водитель “Рено” от комментариев наотрез отказался.

Девушка, извините.

В общем прошлый уикенд можно традиционно назвать - аварийным, по словам пресс-секретаря патрульной полиции Дмитрия Гайдука за эти выходные патрульные полицейские проработали более 1500 вызовов на спецлинию 102.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской обл.

Виїхали на 33 ДТП. З яких шість з травмованими, склали 1240 постанов за порушення правил дорожнього руху, а також виявили 58 осіб, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння. 

Решать судьбу водителей, севших за руль в нетрезвом виде или тех кто нарушил правила дорожного движения  - будут в судебном порядке.

 
Видео: 

Лобовое столкновение на проспекте Независимости - 21.04.2020

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.