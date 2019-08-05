Лобовое столкновение на трассе Чугуев-Меловое: двое погибших, один пострадавший

Сегодня в 9 утра на трассе Чугуев-Меловое столкнулись ВАЗ 2101 и тягач International с полуприцепом.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 73-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с грузовым авто.

От полученных травм водитель ВАЗ и его 42-летняя спутница погибли на месте. 52-летний водитель тягача был госпитализирован в Чугуевскую ЦРБ, состояние пострадавшего удовлетворительное.

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского ОП. Обстоятельства выясняются.