Лобовое столкновение на улице Отакара Яроша - один пострадавший

Сегодня около 14-00 на пересечении улиц Отакара Яроша и Есенина столкнулись автомобили Деу Ланос и Toyota Corolla.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, по предварительным данным, водитель такси на Деу двигался по Отакара Яроша от Деревянко в сторону проспекта Науки. Как пояснил водитель Деу, на пересечении с улицей Есенина его не пропустил другой автомобиль. Пытаясь уйти от столкновения, таксист выехал на встречку, где и врезался в автомобиль Toyotа.

С места аварии в больницу был доставлен водитель Деу. В обстоятельствах ДТП разбирается следственно-оперативная группа.