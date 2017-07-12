Лобовое столкновение на улице Отакара Яроша - один пострадавший

12 июля 2017 г. 15:51
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Сегодня около 14-00 на пересечении улиц Отакара Яроша и Есенина столкнулись автомобили Деу Ланос и Toyota Corolla.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, по предварительным данным, водитель такси на Деу двигался по Отакара Яроша от Деревянко в сторону проспекта Науки. Как пояснил водитель Деу, на пересечении с улицей Есенина его не пропустил другой автомобиль. Пытаясь уйти от столкновения, таксист выехал на встречку, где и врезался в автомобиль Toyotа.

С места аварии в больницу был доставлен водитель Деу. В обстоятельствах ДТП разбирается следственно-оперативная группа.

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