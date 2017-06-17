Лобовое столкновение троллейбуса и легковушки - один погибший, четверо пострадавших

Сегодня утром около 6-50 на Алексеевке столкнулись автомобиль Opel Corsa и троллейбус ЛАЗ.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, автомобиль Opel (водителю 41 год) двигался от проспекта Науки в сторону Людвига Свободы. По предварительной информации, на путепроводе в районе переулка Белогорского водитель авто не справился с управлением и вылетел на встречку, где и произошло столкновение с троллейбусом маршрута № 2 (водителю 45 лет). На момент ДТП в салоне троллейбуса находились 15 пассажиров.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте. В больницу доставлены водитель троллейбуса с переломами ног и многочисленными ушибами, а также три пассажира троллейбуса - у 48-летнего мужчины, 65 и 68-летних женщин ушибы.

На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.