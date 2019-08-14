 

Лобовое столкновение в Изюмском районе: один погибший, один пострадавший

14 августа 2019 г. 12:19
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Накануне около 20:00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский  в районе села Каменка Изюмского района столкнулись автомобили Деу и Skoda.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 29-летний водитель Деу во время обгона выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем Skoda. Водитель Деу от полученных травм скончался в машине скорой помощи, 40-летний водитель Skoda доставлен в больницу.  

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

 

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