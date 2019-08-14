Лобовое столкновение в Изюмском районе: один погибший, один пострадавший

Накануне около 20:00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе села Каменка Изюмского района столкнулись автомобили Деу и Skoda.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 29-летний водитель Деу во время обгона выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем Skoda. Водитель Деу от полученных травм скончался в машине скорой помощи, 40-летний водитель Skoda доставлен в больницу.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.