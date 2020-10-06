Лобовое столкновение с жертвами под Харьковом: по данным медиков, водитель кроссовера был нетрезв

Сегодня около 13:00 на трассе в районе поселка Элитное столкнулись автомобили Honda CR-V и Ford Transit Custom: пассажир Honda от полученных травм скончался на месте.

Как сообщил новостям АТН директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктор Забашта, с места аварии в больницу были доставлены пострадавшие с травмами различной степени тяжести.

По данным медиков, у водителя кроссовера в крови был обнаружен алкоголь.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшему пассажиру Honda 40 лет. Травмы в аварии получили оба водителя – 47-ми и 50-летний мужчины.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.