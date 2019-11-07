Лобовое столкновение в Волчанском районе: один погибший, один пострадавший

07 ноября 2019 г. 12:15
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Сегодня в 9 утра на трассе Харьков-Волчанск в районе поселка Хотомля столкнулись автомобили ГАЗ и Suzuki. Один человек погиб, один получил травмы.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 40-летний водитель Волги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение . 40-летняя женщина, управлявшая Suzuki, госпитализирована, ее 61-летняя спутница скончалась на месте.

Информация зарегистрирована в Волчанском ОП. Обстоятельства устанавливаются.

 

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