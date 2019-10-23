 

Лобовое столкновение в Высоком: легковушка врезалась в фуру (видео)

23 октября 2019 г. 10:40
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23 октября в 7:54 на улице Ощепкова в поселке Высокий Харьковского района произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковой автомобиль «Chery», грузовой автомобиль «MAN» и легковой автомобиль ВАЗ 2111. 

Об аварии сообщают в соцсетях.

От удара 23-летнего водителя легкового автомобиля «Chery» зажало между сиденьем и конструкциями кузова транспортного средства.

На месте ДТП работали спасатели: сотрудники ГСЧС с помощью гидравлических ножниц и пневмоинструмента деблокировали водителя легкового авто.

Пострадавшего с места ДТП забирала "скорая". 

Его доставили в 4-ю городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Состояние пострадавшего и обстоятельства уточняются. 

Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях.

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