Ложное сообщение о заминировании может обойтись злоумышленнику в 6 лет лишения свободы.

Сегодня в полицию поступило сообщение о заминировании административного здания в городе Змиев, где расположены районный суд и прокуратура. На место выехала взрыво-техническая группа со специальным оборудованием и собаками для проверки, но взрывчатки не нашли.

Дмитрий Каракуркчи, начальник взріво-технического управления ГУНП в Харковськой области

Кожне таке повідомлення і тахих повідомлень достатньо багато, збиває з нормального ритму роботи будь-який заклад та установу. І потребує певного навантаження на усіх працівників Нац. Поліції України.

На поиски злоумышленника был ориентирован личный состав отдела полиции и группы реагирования патрульных. Почти за 20 минут личность псевдоминера была установлена. Им оказался 29-летний мужчина.

Кирилл Щербинский, нач. Змеевского ОП.

Це виявився чоловік 1988 року народження, раніш не однократно судимий за скоєння тяжких злочинів. Він був затриманий та доставлений до Зміївського відділу поліції. Затриманий в порядку статті 208. В подальшому йому буде повідомлено про підозру по статті 259 ККУ.

Далее, добавляет Кирилл Щербинский, задержанному будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи за это правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Свой поступок мужчина объясняет тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.