Ложные минирования – по второму кругу: в Харькове снова искали взрывчатку на вокзале и в аэропорту

Неизвестные уже второй раз за несколько дней сообщили о заминировании Южного вокзала. Спешно эвакуироваться пришлось не только пассажирам, но и работникам вокзала.

Наталия Серегина, работница вокзального кафе



Нас попросили вийти за територію, потім, коли все закінчилось, ми війшли, почали працювати. Хвилювання? Ну трішки є, і всі молимось, щоб нічого не трапилось



В администрации вокзала говорят: к неожиданности были готовы и знали, как действовать оперативно и без паники.

Николай Геращенко, помощник начальника вокзала



Вивели десь 2500 пасажирів водночас з працівниками вокзалу. В 11:30 почали огляд, в 12:20 закінчили. На момент огляду вибухових пристроїв чи речовин не виявлено. Графік поїздів не зупиняли, поїзди відправлялись, пасажири відправлялись, відставших пасажирів не було - всіх відправили, всіх посадили.



При этом кроме вокзала, неизвестные сообщили еще и о заминировании аэропорта - тоже второй раз за последние несколько дней. На проверку аэровокзала ушло около четырех часов, но это не привело к серьезным задержкам рейсов.

По сообщению Нацполиции, информация о заминировании аэропорта поступила в 10:15. Сейчас последние бригады взрывотехников покидают аэропорт - ничего не нашли.

В Управлении Нацполиции объясняют, что подобные шутки очень опасны, ведь они отвлекают множество ведомств от действительно важной работы. Тем более, что за заведомо ложные сообщения о заминировании согласно Уголовному Кодексу предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ольга Грабар, главный специалист ОК ГУНП

Для перевірки повідомлень про замінування на місце виїзджають оперативні групи, фахівці-вибухотехніки, кінологи, рятувальники, працівники медичних і комунальних служб, а також представники інших відомств. Поки працівники відомств витрачають сили і час на пошук неіснуючих вибухонебезпечних предметів - хтось саме в цю мить може дійсно потребувати допомоги

Напомним, что волна сообщений о псевдоминировании началась во время второго тура президентской гонки. Количество заминированных зданий уже перевалило за сотню, полиция проверила сотни тысяч метров помещений и прилегающей территории, эвакуировала десятки тысяч человек.

Пока были найдены только одни шутники - ученики НУА, которые сами сообщили о «заминировании» заведения.

Большинство других сообщений, по данным правоохранителей, поступает из России - с целью дестабилизировать ситуацию в стране.