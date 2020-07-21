Луцкий террорист начал отпускать заложников после разговора с Зеленским

21 июля 2020 г. 21:16
Источник: РБК-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с луцким террористом Максимом Кривошем. После разговора преступник согласился отпустить троих заложников. Об этом сообщил источник в Офисе президента. По его словам, президент держит ситуацию в Луцке на личном контроле.

"Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом "Плохим", и удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе", - сообщил источник.

В свою очередь, замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что террорист отпустил пожилую женщину, подростка и молодую девушку.

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