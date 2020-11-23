Луцкого террориста отправили в психиатрическую больницу

Луцкий горрайонный суд Волынской области поместил в психиатрическую больницу "луцкого террориста" Максима Кривоша (Плохого), который в июле захватил автобус с пассажирами в центре города. Об этом сообщается со ссылкой на судебное решение.

В начале ноября суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого. Предварительная амбулаторная экспертиза обнаружила определённые расстройства психики у Кривоша.

В то же время, для квалификации этих расстройств необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.

Учитывая это суд решил поместить "террориста" во Львовскую областную психбольницу в условия, которые исключат его опасность для окружающих.

Там в течение двух месяцев подозреваемому должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Защита Кривоша не согласилась с такими действиями и подала апелляцию.

Тем не менее, 16 ноября Апелляционный суд ее отклонил и решение вступило в силу.