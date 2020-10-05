Луганщина в огне: детонируют неразорвавшиеся боеприпасы

05 октября 2020 г. 13:44
Источник: УНИАН
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В Луганской области между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема произошел очередной поджог, огонь подступает к электроподстанциям, детонируют неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация в Facebook.

"Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014-15 годах после масштабных обстрелов из "Града". Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", - говорится в сообщении.

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