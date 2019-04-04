Любителям развлечься грозит серьезный срок за кражу ванн (фото)

04 апреля 2019 г. 16:44
123 просмотра

Парни украли две металлические ванны со двора 36-летней женщины в поселке Андреевка Балаклейского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области. 

По данным полиции, установить личности злоумышленников удалось оперативно. Ими оказались двое жителей поселка - 19 лет и 21 год. Похищенное они сразу отвезли в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратили на развлечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.