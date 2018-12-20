Лжериэлторы грабили и избивали доверчивых харьковчан (фото)

Сотрудники прокуратуры и полиции задержали 4 человек, которые под видом риэлторов грабили харьковчан.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По информации полиции, задержанные обустроили офис в Холодногорском районе Фейковые услуги по аренде недвижимости они рекламировали через интернет, привлекая потенциальных клиентов низкими ценами и хорошими условиями аренды.
Однако, чтобы получить хотя бы какие-то услуги, клиент должен был подписать контракт с «агентством» и заранее оплатить два месяца аренды. Если клиенты отказывались от таких условий, деньги у них отбирали силой и выталкивали из офиса. Также иногда псевдориелторы прибегали к насилию.
В течение нескольких месяцев подозреваемые обманули не менее десяти человек.
Среди преступников - двое мужчин в возрасте 31 и 19 лет, 26-летняя женщина и 18-летняя девушка. Им объявлено о подозрении в совершении преступления по статье "грабеж, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц".
Кроме того, решается вопрос о внесении данных в ЕРДР по фактам мошенничества.