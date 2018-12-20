Лжериэлторы грабили и избивали доверчивых харьковчан (фото)

Сотрудники прокуратуры и полиции задержали 4 человек, которые под видом риэлторов грабили харьковчан.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации полиции, задержанные обустроили офис в Холодногорском районе Фейковые услуги по аренде недвижимости они рекламировали через интернет, привлекая потенциальных клиентов низкими ценами и хорошими условиями аренды.

Однако, чтобы получить хотя бы какие-то услуги, клиент должен был подписать контракт с «агентством» и заранее оплатить два месяца аренды. Если клиенты отказывались от таких условий, деньги у них отбирали силой и выталкивали из офиса. Также иногда псевдориелторы прибегали к насилию.

В течение нескольких месяцев подозреваемые обманули не менее десяти человек.