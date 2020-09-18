Магазины "АТБ" проходят проверку по международной системе контроля качества

Магазины торговой сети "АТБ" сертифицированы по новой международной системе контроля качества. Уже более полутысячи магазинов прошли повторную проверку, 130 будут проходить ее впервые. Параллельно с этим в «АТБ» работает многоуровневая система внутренних проверок качества и безопасности продуктов питания.

Евгений Светличный, управляющий магазином "АТБ"

Щомісяця лабораторним дослідженням піддається більше тисячі зразків продукції різних товарних груп. Товари перевіряються за фізико-хімічними, мікробіологічними показниками та показниками безпеки. Весь асортимент супермаркетів "АТБ" повністю відповідає високим європейським стандартам якості і безпеки

Чаще всего проверяют товары, которые быстро портятся и детское питание. Также, в условиях борьбы с всемирной пандемией большое внимание уделяется безопасности каждого клиента магазинов «АТБ».

Александр, постоянный покупатель "АТБ"

Я постоянный покупатель, так как мне нравится обслуживание и качество товара. Чувствую себя в безопасности, так как персонал следит, чтобы люди были в масках постоянно, есть дезинфектор и перчатки для рук

Гарантированно свежие и качественные товары в 1154 магазинах "АТБ" на 10-15 процентов ниже среднерыночных. Один из секретов доступных цен - работа напрямую с производителями.

Евгений Светличный, управляющий магазином "АТБ"

Сьогодні "АТБ" - це найбільша торгова мережа країни, якій довіряють більше ніж 3,5 мільйона українців по всій країні. І це виправдано, оскільки компанія пропонує максимально безпечні якісні товари за ціною на 10-15 відсотків нижче середньоринкових

Доступные цены и европейские принципы построения бизнеса позволяют торговой сети "АТБ" занимать первые позиции.