Мальчик в больнице, а женщина в коме: суд отказался изменить меру пресечения виновнику ДТП на проспекте Науки

Жуткая авария произошла 7 ноября. Водитель Volkswagen, двигаясь по проспекту Науки, на значительной скорости наехал на островок безопасности, где в этот момент находились четверо пешеходов. Двое взрослых и ребенок получили переломы и черепно-мозговые травмы. 10-летний мальчик до сих пор находится в больнице, ему сделали сложные операции, на которые собирали средства неравнодушные харьковчане, а 50-летняя женщина, которая первой приняла удар машины, до сих пор в коме.

Водитель Volkswagen был задержан на месте, им оказался 22- летний гражданин Египта, который уже более 2 десятков раз нарушал правила дорожного движения. Суд первой инстанции отправил его под стражу на 60 суток с залогом в 10500000 гривен. Но защита иностранца обжаловал это решение, аргументируя тем, что он не имеет постоянной работы, а потому не может оплатить такой залог. Поэтому попросил уменьшить ее и отпустить подозреваемого под домашний арест.

Підозрюваний у суді першой інстанції щиро розкаявся, погодився співпрацювати зі слідством, наміру порушувати свої обв’язки не має.

Но пострадавшие и правоохранители в раскаяние водителя не поверили. Представитель потерпевших сообщил, что подозреваемый лишь недавно через адвоката связался с пострадавшими, но пока никакой помощи не предоставил.

Игорь Черняк, представитель пострадавших:

У нього немає, й це підтверджується словами адвоката, ні постійної роботи, ні фактично місця проживання, ні родини, нічого. Й фактично нічого його не стримує, щоб після того, як він вийде, залишити територію України. Навіть, якщо це буде якось незаконно, чи ще якось. А потім всі його будуть шукати, але фактично людини на території України не буде.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь облпрокуратуры:

Особа є іноземцем, особа не має постійних соціальних зв’язків в Україні, вона вже закінчила навчання в Україні, вона вчинила, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, тому за версією правоохоронців буде адекватним саме тримання під вартою.

Суд счел доводы правоохранителей большей весомыми, и оставил подозреваемого под стражей.